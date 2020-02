Gemeenten Limburg bekijken gezondheidsrisico’s grote evenementen

Vijf grensgemeenten in Limburg gaan kijken welke grote publieksevenementen beter niet door kunnen gaan wegens de toename van het aantal coronabesmettingen in Duitse buurgemeenten. De grensgemeenten Sittard-Geleen, Beekdaelen, Brunssum, Landgraaf en Kerkrade nemen hiermee het advies over van de veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Per grensgemeente wordt gekeken welke evenementen een risico zouden kunnen vormen. Het gaat vooral om grote publiekstrekkers waar veel Duitsers op af komen, benadrukt een woordvoerster van de veiligheidsregio. De betreffende gemeente neemt dan contact op met de organisator om te kijken naar gepaste maatregelen. Maandag komen de burgemeesters opnieuw samen om de situatie te bekijken.

Eerder op de dag vroeg de GGD Zuid Limburg deze vijf gemeenten al om alle publieksevenementen zoals carnavalsoptochten dit weekeinde af te gelasten wegens het coronavirus.

De GGD houdt toezicht op zes Limburgers die aanwezig waren bij een carnavalsbijeenkomst op 15 februari in het Duitse Langbroich, gemeente Gangelt. Veertien Duitsers die daaraan deelnamen, blijken het coronavirus in hun lijf te hebben. Een van de zes Limburgers had contact met een van de zieken, en wordt daarom extra in de gaten gehouden.