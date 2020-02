Kleutertoets op scholen blijft nog mogelijk tot 2022

Scholen kunnen ook in het schooljaar 2021-2022 nog gebruikmaken van een kleutertoets om de vorderingen van hun jongste leerlingen te meten. De wet die de definitieve afschaffing van deze veel bekritiseerde toetsen regelt, is niet op tijd af om dat te voorkomen.

Dat bevestigt een woordvoerder van onderwijsminister Arie Slob na een bericht in het AD. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat scholen stoppen met het afnemen van toetsen bij kleuters. Observatie door de leerkracht zou een veel betere methode zijn om te kijken hoe zij het doen op school.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de kleutertoets, die sinds 2013 al niet meer verplicht is, helemaal verdwijnt uit het zogenoemde leerlingvolgsysteem. Die afspraak komt het kabinet na, benadrukt de woordvoerder van Slob. “Maar dat is onderdeel van een bredere wet en de behandeling daarvan kost nu eenmaal tijd.”