MH17-proces gaat door, wel meer hygiëne om coronavirus

Het strafproces over het neerhalen van vlucht MH17 in 2014 begint over een week volgens planning, ondanks de eerste besmettingen in Nederland met het coronavirus. Er worden wel extra hygiënische maatregelen getroffen rond het monsterproces, waarvoor ruim vierhonderd journalisten uit meer dan twintig landen zich hebben aangemeld. Bij het proces worden ook 65 internationale waarnemers verwacht om de procesgang in de gaten te houden.

In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, waar het proces plaatsvindt, worden pompjes met een handontsmettingsmiddel geplaatst en trapleuningen, deurklinken en toiletten worden vaker gereinigd. Als het virus zich verder uitbreidt, wordt bekeken of andere maatregelen nodig zijn. De rechtbank heeft daarover contact met het RIVM. Voor het proces is meer dan een jaar uitgetrokken.

Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur op 17 juli 2014 uit de lucht geschoten. Dat gebeurde boven het oosten van Oekraïne, waar pro-Russische separatisten vochten tegen het Oekraïense regeringsleger. De Boeing 777 werd geraakt door een Buk-raket. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder wie bijna 200 Nederlanders.