Regels voor bloeddonatie mogelijk aangepast vanwege corona

Bloedbank Sanquin gaat de richtlijnen voor het doneren van bloed opnieuw bespreken nu het coronavirus in Nederland is opgedoken. Mogelijk zullen er veranderingen plaatsvinden, meldt de bloedbank.

Volgens de huidige richtlijnen mogen mensen die buiten Europa zijn geweest vier weken geen bloed doneren. Hiermee zullen besmettingen vanuit China uitblijven. Ook mogen donoren die griepverschijnselen hebben nu al geen bloed geven. Als de donor zich fit voelt, zal de ontvanger geen coronavirus oplopen via het bloed, meldt Sanquin. Toch kijkt de organisatie of de regels wel voldoende zijn om besmetting tegen te gaan.

Tot nu toe is het aantal bloeddonaties bij de bloedbank in Tilburg, waar in de buurt de eerste coronabesmetting opdook, nog niet teruggelopen door angst voor besmetting. Sanquin roept donoren die een oproep krijgen en zich fit voelen op om bloed te blijven geven.