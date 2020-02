Topdrukte op website van RIVM

De berichten over het nieuwe coronavirus veroorzaken topdrukte op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waar de belangrijkste publieksinformatie te vinden is. Vrijdagochtend waren er tussen half negen en negen uur bijna 36.500 bezoekers.

Donderdag waren er in totaal bijna 1,1 miljoen bezoekers, voor en na het nieuws over de eerste besmetting in Nederland. Binnen tien minuten nadat het nieuws donderdagavond omstreeks tien voor half tien bekend werd, zaten er 29.000 belangstellenden tegelijk op de site.