Universiteit Tilburg alert, maar geen extra maatregelen

De universiteit van Tilburg, met ruim 17.000 studenten, neemt geen extra maatregelen nadat een man in die stad is opgenomen met een coronabesmetting. De universiteit zegt de ontwikkelingen wel nauwlettend in de gaten te houden.

Studenten krijgen het advies de richtlijnen van RIVM, Buitenlandse Zaken en GGD te volgen. Mensen die onlangs in een uitbraakgebied zijn geweest en binnen veertien dagen koorts en last van de luchtwegen krijgen, wordt gevraagd telefonisch met een huisarts te overleggen en eventueel de universiteit niet te bezoeken.

Nieuw binnenkomende studenten en uitwisselingsstudenten die in de lopende periode voor het eerst op Tilburg University zijn aangekomen, worden apart benaderd door het internationale kantoor van de instelling.