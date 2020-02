Escape rooms: een hype die zich ook dit jaar voortzet

Escape rooms: we kunnen er niet meer omheen. Waar vroeger karten en bowlen nog hoog op de agenda van het bedrijfsuitje stonden, is daar nu het ontsnappen uit een kamer voor in de plaats gekomen. Nergens anders op de wereld vind je zoveel escape rooms als in Nederland. In 2013 waren er nog maar een paar escape rooms, inmiddels zijn dit er 800 in het hele land. Wereldwijd zijn er 82.000 kamers.

Ontsnappen uit een ruimte

Escape rooms zijn kamers waarin je je met een groep mensen laat opsluiten. Als team moet je aanwijzingen vinden en raadsels oplossen met als doel om binnen zestig minuten de code te kraken waarmee je uit de ruimte kunt ontsnappen. Voor veel mensen is het een manier om even te ontsnappen uit het dagelijkse leven en om in een situatie te belanden die je niet tot zelden meemaakt.

Voordelen escape room

Staat er een bedrijfsuitje op de planning? Dan kan je ervoor kiezen om met je collega’s naar een escape room te gaan. Een van de voordelen is dat het goed past bij een diverse groep mensen, ook als deze mensen elkaar niet zo goed kennen. Een escape room vraagt om de nodige samenwerking en is daarmee een mooie manier om elkaar beter te leren kennen. Een ander voordeel is dat het niet uitmaakt wat voor weer het is. Je zit altijd droog, want vrijwel alle escape rooms zijn namelijk binnen. Een middag of avond escaperoom is meer dan alleen je laten opsluiten. Vaak zijn er andere faciliteiten aanwezig, zoals een arcadehal of een bowlingbaan. Uiteraard kan er na afloop nog wat gegeten of gedronken worden.

Veiligheid escape rooms

Als je besluit om met een groep vrienden of collega’s naar een escape room te gaan, is het goed om even stil te staan bij de veiligheid. Er hebben nog nooit ernstige incidenten plaatsgevonden in Nederland, maar het is altijd goed om je bewust te zijn van je eigen veiligheid, en die van anderen. Je kan hierover bij binnenkomst een vraag stellen. Waar je zelf op kan letten, is waar je de ruimte kan verlaten in geval van nood. Is er een noodknop en zo ja, waar zit die? Bij een escape room is er altijd een medewerker die continu meekijkt en -luistert. Je kan ook checken of er brandblussers zijn. Als de stroom uitvalt, moeten de magneetsloten ontgrendelen. Ten slotte is het goed om te weten of er een BHV’er aanwezig is en of er een calamiteitenplan is.

Tip

Is er ten slotte nog een nuttige tip voor hen die net komen kijken? Observeer de kamer en onderzoek deze grondig. Verzamel alle mogelijke aanwijzingen en leg deze op een plek waar iedereen bij kan. Communicatie is key in een escape room, dus bespreek met elkaar wat er is gevonden. Dit kan een sleutel zijn, waarvoor iemand anders het slot heeft gevonden. En als een puzzel is opgelost, leg deze dan ergens anders. Zonde van je tijd om je blind te staren op reeds opgeloste puzzels.