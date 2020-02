Jongen steekt filmende buschauffeur in Hulst

In het Zeeuwse Hulst is een Belgische buschauffeur vrijdagavond neergestoken door een jongen die hij filmde omdat hij in de bus problemen had veroorzaakt. Dankzij een signalement en het beschikbare beeldmateriaal is de politie de verdachte op het spoor.

De jongen zat samen met een andere jongen en een meisje in de bus richting Belgiƫ. Het drietal zocht volgens de chauffeur ruzie met andere passagiers en sloeg tegen de ramen. Hij sprak ze daarop aan. Twee stapten uit maar de jongen die achter bleef bedreigde hem met een mes. Toen de chauffeur daarop de jongen filmde, werd hij gestoken.

De chauffeur bleek volgens de politie een flinke snee ter hoogte van zijn borst te hebben. Hij kreeg eerste hulp van een collega en werd daarna naar het ziekenhuis vervoerd.