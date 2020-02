Klimaatverandering: februari al 1,6 graden opgewarmd

Februari is ten opzichte van de klimaatperiode 1951-1980 1,6 graden warmer geworden. Dat meldt Weeronline.

Om te zien of het actuele weer normaal is voor de tijd van het jaar, kijken meteorologen naar de gemiddelde temperatuur in een dertigjarig tijdvak, de ‘normaal’. De huidige normaal is berekend over 1981-2010 en de nieuwe normaal bestrijkt de periode 1991-2020. Ten opzichte van de vorige normaalperiode (1981-2010) is de opwarming 0,6 graden. Gebruikelijk voor februari was 3,3 graden. De nieuwe normaal over de periode 1991-2020 is 3,9 graden. Het is niet alleen warmer geworden in februari, maar het is ook natter en zonniger dan vroeger.

Dagen met temperaturen onder nul, heel gebruikelijk in een wintermaand als februari, blijven ook in een opwarmend klimaat voorkomen. Wel neemt het aantal langzaam af. Het aantal ijsdagen waarop de temperatuur de hele dag onder nul blijft, is in deze klimaatperiode afgenomen van 1,9 naar 1,5 dagen. In de periode 1951-1980 bleef de temperatuur op 3,2 dagen het gehele etmaal onder nul.

Landelijk gemiddeld is de totale neerslagsom in februari ook toegenomen. In de vorige klimaatperiode 1981-2010 viel gemiddeld over het land 53,0 millimeter. Volgens de nieuwe normaal valt gemiddeld in de tweede maand van het jaar 56,1 millimeter. Ten opzichte van de periode 1971-2000 is het liefst een kwart natter geworden.

Weeronline past de klimaatnormalen vanaf volgend jaar jaarlijks aan. Tot nu toe wordt elke tien jaar een nieuwe klimaatnormaal berekend, maar een jaarlijkse aanpassing sluit volgens het weerbureau beter aan bij de beleving.