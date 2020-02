RIVM: partner en jongste kind coronapatiënte Amsterdam ook besmet

De man en het jongste kind van de vrouw uit Amsterdam die is besmet met het nieuwe coronavirus, zijn ook besmet. Dat is gebleken uit monsters die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft onderzocht, zo meldt een woordvoerder van het RIVM. De twee verblijven nu ook in thuisisolatie. De twee andere kinderen zijn niet besmet.

De uitslag komt een dag nadat de partner en de kinderen waren getest. Van de besmette vader en het jongste kind worden nu ook alle contacten in kaart gebracht en onderzocht.

Vrijdag werd bekend dat de besmette Amsterdamse in Diemen in thuisisolatie zit. Zij was in Lombardije (Noord-Italië) geweest en kreeg daarna klachten. Ook haar man is in Lombardije geweest. Ze bivakkeren in Diemen omdat hun huis in Amsterdam wordt verbouwd.

Er zijn nu zover bekend in totaal vier personen in Nederland die besmet zijn met het virus. Bij een man uit Loon op Zand werd het eerder deze week als eerste ontdekt. Ook hij heeft de besmetting in Lombardije opgelopen. Hij verblijft nog in een ziekenhuis in Tilburg.