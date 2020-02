RIVM: tweede test bij coronaverdenking normaal

Iedereen bij wie de verdenking bestaat dat hij of zij is besmet met het nieuwe coronavirus, wordt twee keer getest. Dat zegt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Hij reageert op een bericht dat kinderopvangorganisatie CompaNanny heeft verspreid onder ouders van de crèche in Amsterdam-Zuidoost waar ook een kind van de Amsterdamse coronapatiënte geregeld verblijft. Daarin staat dat het kind een tweede test moest ondergaan om te kijken of hij ook is besmet. Een eerste test gaf nog geen 100 procent uitsluitsel.

Het doen van twee testen is de normale gang van zaken, aldus het RIVM.

Het kinderdagverblijf sloot vrijdag per direct de deuren, mogelijk voor twee weken gezien de incubatietijd. “Dat was gezien deze uitslag de juiste beslissing”, zegt een woordvoerder namens CompaNanny.

De Amsterdamse moeder zit in Diemen in thuisisolatie, de man en het jongste kind nu ook. Al hun contacten worden gescreend.