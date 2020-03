Aangevallen agent Tilburg: noodknop werkte niet

Een agent die zondagochtend vroeg in Tilburg werd aangevallen door een verdachte, heeft meerdere keren niet kunnen zenden met zijn portofoon. Ook werkte de noodknop tot twee keer toe niet, schrijft hij op Twitter. “Dit moet echt opgelost worden”, meldt de agent, die met #C2000 naar het vernieuwde communicatiesysteem C2000 wijst.

Via C2000 communiceren 80.000 hulpverleners 24 uur per dag met elkaar en met de meldkamer. Begin deze maand meldden politievakbond ACP en de centrale ondernemingsraad van de politie al bezorgd te zijn. Het eind januari vernieuwde systeem zou nog niet overal goed werken. Vooral de portofoons, die politiemensen bij zich dragen om contact te houden, zouden haperen.

Over het oude C2000 waren veel klachten, dus vernieuwing was volgens de ACP hard nodig. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp noemde het dan ook een tegenvaller dat er toch weer problemen optraden. “Risicovolle situaties, waar we voorgaande jaren meermaals op hebben gewezen, zijn dus helaas nog altijd niet uitgesloten”, zei hij. De korpsleiding erkende dat nog niet alle functionaliteiten overal goed werken, maar er zou hard worden gewerkt aan aanpassingen en updates.

In Tilburg liep uiteindelijk een agent licht letsel op. Twee agenten hadden daar op de Noordhoekring gezien hoe een man een vrouw richting de bosjes trok en mishandelde. Toen de agenten ingrepen, liep de man snel weg. Een agent die de man achterna liep en hem aansprak, werd door de verdachte ineens vol met gebalde vuist richting het gezicht geslagen.

Politieteam Tilburg-Centrum meldt op Facebook dat een “geweldsexplosie” volgde. De agent kon klappen op zijn hoofd en lichaam afweren en uiteindelijk werd de man met veel verzet, geweld en het gebruik van pepperspray aangehouden. De verdachte, een Poolse man, bleek onder invloed van alcohol te zijn. De agenten hebben aangifte gedaan. De vrouw is opgevangen. De mishandeling had vermoedelijk te maken met een conflict in de relationele sfeer.