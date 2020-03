‘Erasmus MC is veilig te bezoeken’

Ook na de opname van de met het nieuwe coronavirus besmette vrouw in het Rotterdamse Erasmus MC, is dit ziekenhuis veilig te bezoeken. Patiënten kunnen worden opgenomen en naasten kunnen gewoon op bezoek bij iemand die in het Erasmus MC is opgenomen. Die boodschap geeft het medisch centrum zondag.

De opgenomen patiënte ligt in strikte isolatie. Medisch en verpleegkundig personeel draagt beschermende kleding. De isolatiekamer heeft twee deuren met een portaal daartussen waar personeel en bezoek zich kunnen verkleden, handen wassen of desinfecteren.

De lucht in de isolatiekamer wordt afgezogen, zodat virusdeeltjes niet in de gang en op andere kamers met patiënten terecht kunnen komen. Verder is de luchtdruk in de isolatiekamer zo geregeld dat er geen lucht uit de kamer door de deur naar buiten kan, meldt het Erasmus MC.