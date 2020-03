Kerk Loon op Zand bidt om coronavaccin

In de Sint Jans Onthoofding-kerk in Loon op Zand is zondag gebeden om een vaccin tegen corona. De mis werd bezocht door een kleine honderd mensen.

Het Brabantse dorp is de woonplaats van de 56-jarige man die donderdag als eerste in Nederland werd opgenomen met het coronavirus.

Ook werd in de kerk een kaarsje aangestoken “om licht te brengen op plekken waar mensen zorgen hebben”, aldus pastoor Peter Luijckx. Met die woorden beëindigde hij een korte inleiding over de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

“Jammer dat we elkaar bij het verlaten van de kerk geen hand meer mochten geven als vredeswens”, reageerde één van de bezoekers op de maatregelen. Die zijn deze week opgedragen door de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Mensen in de kerk kregen zondag ook de hostie niet op de tong, maar in de hand.

De dienst week verder weinig af van normaal, aldus verschillende kerkgangers. “In Loon op Zand laten we ons niet gek maken.”