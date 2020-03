In Drachten (Friesland) is zondagavond een politieman neergestoken. De verdachte is door de politie neergeschoten, meldt de politie die geen informatie heeft hoe de twee gewonden er aan toe zijn.

De agent kwam af op een melding van huiselijk geweld in een woning aan de Nachtegaalstraat. Hij werd daar aangevallen door een man met een mes en neergestoken, aldus de politie.