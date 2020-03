In het Beatrixziekenhuis in Gorinchem geldt een tijdelijke opname- en bezoekersstop. Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) heeft dat zondagmiddag bekendgemaakt.

De maatregel volgt nadat er een vrouw een week ernstig ziek in het ziekenhuis in Gorinchem heeft gelegen. Nadat ze was overgeplaatst naar het Rotterdamse Erasmus MC bleek ze besmet met het nieuwe coronavirus. De vrouw ligt in strikte isolatie in het Rotterdamse Erasmus MC.