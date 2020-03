Baudet-song van Lubach in race voor Annie M.G. Schmidtprijs

Het lied Beter in bed van Arjen Lubach maakt kans op de Annie M.G. Schmidtprijs voor beste cabaretlied van het jaar. De nominatie is maandagavond bekendgemaakt op NPO Radio 5.

Lubach beschrijft in het lied een wilde nacht met de ex-minnares van Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Het lied is onderdeel van theatershow Lubach Live! Het nummer werd online circa 3 miljoen keer bekeken en beluisterd via YouTube en Spotify.

Naast Lubach is ook Alex Klaasen genomineerd voor de prijs, voor het nummer Gewoon opnieuw uit zijn voorstelling Showponies 2. Andere genomineerden worden later deze maand bekendgemaakt.

De Annie M.G. Schmidt-prijs wordt sinds 1991 jaarlijks uitgereikt en geldt, naast de Poelifinario voor het meest indrukwekkende theaterprogramma, als belangrijkste Nederlandse cabaretprijs. De uitreiking van de prijs, een borstbeeld van tekstschrijfster en dichteres Annie M.G. Schmidt, vindt plaats op 30 maart.