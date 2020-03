Bestuurder van Lamborghini die in sloot belandde, meldt zich

De bestuurder van de geleende trouwstoet-Lamborghini, die zaterdagmiddag in een sloot in Heemskerk belandde, heeft zich alsnog gemeld bij de politie.

De politie kende vlak na het ongeluk al de identiteit van de bestuurder maar wist nog niet waar hij verbleef. De politie zegt de man nog uitgebreid te gaan verhoren en te onderzoeken hoe het ongeval heeft kunnen plaatsvinden.

Het ongeval gebeurde zaterdag aan de Communicatieweg in de Noord-Hollandse plaats. Volgens de bestuurder van een andere auto maakte de Lamborghini deel uit van een trouwstoet, die hem tegemoet kwam rijden. Door onbekende oorzaak raakte de bestuurder van de Italiaanse sportwagen de macht over het stuur kwijt, slipte, kwam op de verkeerde weghelft terecht en raakte de andere auto. De Lamborghini belandde uiteindelijk in de berm en kwam tot stilstand in de sloot.