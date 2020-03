Europees hoofdkwartier Nike dicht vanwege coronabesmetting

Het Europese hoofdkwartier van Nike in Hilversum is maandag en dinsdag op slot en wordt grondig gereinigd. Reden is een besmetting van een van de medewerkers met het nieuwe coronavirus. Dat staat in een mail die zondagavond aan alle werknemers is gestuurd en waarop het ANP de hand heeft gelegd.

Het personeel krijgt dinsdagmiddag verdere instructies over wanneer het weer welkom is op kantoor. De besmette medewerker moet 14 dagen dagen thuis blijven.

Op het hoofdkantoor in Hilversum werken meer dan 2000 mensen uit tachtig verschillende landen.

Nike heeft zondag bekend gemaakt dat het Amerikaanse hoofdkantoor in Beaverton in de staat Oregon ook dicht gaat om schoongemaakt te worden. Hier gaat het om een voorzorgsmaatregel, geen enkel personeelslid daar zou besmet zijn met het longvirus.

Er was in de nacht van zondag op maandag niemand van Nike in Nederland bereikbaar voor commentaar.