Extra maatregelen coronavirus bij Amsterdamse kinderopvang

Kinderopvangbedrijf Compananny, dat vrijdag een vestiging sloot omdat een besmette vrouw uit Amsterdam daar recentelijk was, neemt op alle dertig vestigingen in het land extra maatregelen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen.

De kinderopvang roept ouders op om kinderen met wat voor ziekteverschijnselen dan ook thuis te houden, ook als die verschijnselen er slechts bij de ouders zijn. Mensen die in de getroffen regio’s zijn geweest, is gevraagd om weg te blijven. “Ook hebben wij de GGD een overzicht gegeven van wie wanneer op onze gesloten vestiging was en hoe die personen te bereiken zijn”, aldus een woordvoerder. Hij laat ook weten dat medewerkers extra zijn geïnstrueerd om het hygiëneprotocol na te leven en ziekteverschijnselen bij kinderen te herkennen. “Een kind van tussen de 0 en 4 jaar zal niet snel zeggen dat hij of zij denkt het coronavirus te hebben opgelopen”, aldus de woordvoerder.

Compananny besloot vrijdag de vestiging waar de besmette moeder is geweest voor twee weken te sluiten. Laterna Magica, de Amsterdamse basisschool waar de vrouw recentelijk luizenmoeder was, besloot zaterdag om open te gaan op maandag. Volgens de GGD, die maandagmorgen op de school was, had Laterna Magica een “rustige en goede start.” Jeugdartsen beantwoordden er vragen van ouders. “Zo’n start zal er elke ochtend zijn deze week, steeds ook met jeugdartsen van de GGD aanwezig”, aldus de GGD.