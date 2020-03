Gökmen T. geboeid rechtszaal binnengebracht

Gökmen T. is rond 09.45 uur de rechtszaal in Utrecht binnengebracht voor de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak. Hij heeft geboeid plaatsgenomen tegenover de rechtbank en wordt omringd door zes politiemannen. T. keek bij binnenkomst even de zaal in, maar zei niets.

Utrechter Gökmen T. (38) heeft bekend dat hij op 18 maart vorig jaar het vuur opende op omstanders in en bij een tram op het 24 Oktoberplein. Er vielen vier doden en meerdere gewonden. Het Openbaar Ministerie vervolgt de Utrechter voor meervoudige moord of doodslag, pogingen daartoe en bedreigingen van meerdere personen, alles met een terroristisch oogmerk.

T. heeft tijdens een eerdere voorbereidende zitting gesteld dat hij de rechtbank niet erkent. Ook weigerde hij een advocaat. Hij wilde zichzelf verdedigen, iets wat de rechtbank afwees omdat T. niet goed zou begrijpen wat zich in de rechtszaal afspeelt. Volgens psychiatrisch deskundigen is T. verminderd toerekeningsvatbaar.

Voor de zaak tegen T. zijn deze week vier dagen uitgetrokken. De strafeis wordt donderdag verwacht.