Gökmen T. na verwijdering weer terug in rechtszaal

Gökmen T. is na een korte schorsing opnieuw toegelaten tot de rechtszaal om het vervolg van zijn strafzaak bij te wonen. De rechtbank nam het besluit mede nadat duidelijk was geworden dat slachtoffers en nabestaanden willen dat hij erbij is als zij vertellen over hun verdriet.

De voorzitter van de rechtbank gaf aan dat hij T. had laten verwijderen “omdat de ondergrens was bereikt”. Hij zei ook dat hij de situatie “periodiek beoordeelt”. T. werd verwijderd nadat hij zijn advocaat had bespuugd.