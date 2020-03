Een inwoner van Haarlem is besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Dat heeft het RIVM na laboratoriumonderzoek vastgesteld, meldt de gemeente Haarlem. De patiënt (van wie de identiteit niet is bekendgemaakt) zit in thuisisolatie en het gaat “inmiddels steeds beter”.

De GGD Kennemerland houdt het gezin in de gaten en brengt alle contacten die de patiënt heeft gehad in kaart.

De besmetting is opgelopen door contact met iemand bij wie het virus ook al was geconstateerd.