Kabinet steekt 12 miljoen in fonds voor aanpak asbestdaken

Het kabinet steekt 12 miljoen euro in een fonds waaruit particulieren geld kunnen lenen om het kankerverwekkende asbest van hun daken te verwijderen. Dat maakte minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) bekend. Vorig jaar nog sneuvelde haar voorstel in de Eerste Kamer voor een verbod vanaf 2028 op asbest in daken.

De bewindsvrouw tekende maandag een overeenkomst met onder meer vijf provincies, zes gemeenten, bouw- en asbestverwijderingsbranche Veras, Bouwend Nederland en Milieucentraal om samen te werken bij de aanpak van asbestdaken. Een aantal belangenorganisaties zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), boerenorganisatie LTO, woningcorporatiekoepel Aedes en de Vereniging Eigen Huis (VEH) liet vorige maand weten niet te tekenen. Ze vinden dat Van Veldhoven meer geld beschikbaar moet stellen.

Aan het nieuwe fonds moeten ook provincies en gemeenten gaan bijdragen. Er wordt nog onderzocht of er ook een dergelijk fonds voor bedrijven kan komen. Meer dan driekwart van de asbestdaken is te vinden op boerenbedrijven.