Meer maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen, moeten zorgverleners kijken hoe er meer personeel kan worden aangetrokken. Ook moet er worden gekeken worden naar alternatieve behandellocaties, zoals verpleeghuizen. Dat adviseert het Outbreak Management Team (OMT) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) laat weten dat de adviezen van het OMT worden overgenomen.

Bruins heeft ook laten kijken naar de voorraad beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes voor zorgmedewerkers. Tot dusver zijn er geen signalen dat er grote tekorten ontstaan, maar de vraag neemt wel toe. Daarom onderzoekt Bruins of er in Europees verband een voorraad kan worden aangelegd, die is aan te spreken als er tekorten ontstaan.

Bruins benadrukt dat de middelen nodig zijn “om patiĆ«nten te kunnen behandelen in de zorgsector” en dat ze “weinig bescherming bieden voor algemeen gebruik. Gebruik daarvan door het publiek is geen praktische maatregel”, aldus het RIVM.