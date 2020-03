‘Nog steeds intimidatie bij abortusklinieken’

Zwangere vrouwen die zich bij een abortuskliniek melden worden nog steeds geïntimideerd door anti-abortusdemonstranten. Dat concludeert het Humanistisch Verbond. De organisatie startte vorig jaar de campagne ‘Vrij om over je eigen buik te beslissen’ om aandacht te vragen voor de toenemende intimidatie van bezoekers van een abortuskliniek. Ondanks dat een meerderheid van de Tweede Kamer zich uitsprak vóór bufferzones om demonstranten op afstand te houden, is er volgens het Humanistisch Verbond nog weinig veranderd. Het verbond stelt dat de bufferzones er zo snel mogelijk moeten komen.

Het verbond sprak met elf van de veertien klinieken over de intimidatie, waaronder het Vrelinghuis in Utrecht. Ondanks gesprekken met gemeenten en politie is de intimidatie daar niet afgenomen. “In Utrecht is het probleem niet effectief aangepakt. Nog altijd worden bezoekers opgewacht, toegang tot de kliniek bemoeilijkt, aangesproken of nageroepen, bestookt met “woorden Gods”, of ze krijgen folders of plastic embryo’s in de handen gedrukt”, vertelt een manager van het Vrelinghuis.

Het is volgens het verbond tijd dat gemeenten bufferzones instellen en handhaven. “Iedereen heeft het recht om te demonstreren, maar vrouwen moeten veilig en ongestoord de kliniek kunnen bezoeken.”