Opnamestop IC Maasstad Ziekenhuis na positieve coronatest

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam neemt uit voorzorg tijdelijk geen nieuwe patiënten op de intensive care op. Bij een patiënt die op de afdeling heeft gelegen is bij een eerste test het coronavirus vastgesteld. Het ziekenhuis wacht nog op de uitslag van de tweede test voor een definitieve diagnose.

De patiënt verbleef van 22 februari tot en met 29 februari op de afdeling en is daarna overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. Volgens het ziekenhuis was er volgens het toen geldende RIVM-protocol geen aanleiding om deze patiënt te testen.

De tijdelijke opnamestop op de afdeling IC is ingesteld in afwachting van eventueel verdere maatregelen. Daarover wordt overlegd met het landelijke Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM.

De overige patiëntenzorg gaat vooralsnog door. De patiënten op intensive care en hun familie zijn ingelicht.