Radboudumc scherpt coronatest op spoedeisende hulp aan

Het academische Radboudumc in Nijmegen test vanaf maandag iedereen die zich met luchtwegenklachten meldt bij de Spoedeisende Hulp op het coronavirus. Het gaat om patiënten bij wie geen duidelijke oorzaak voor het hoesten of de benauwdheid is. Het beleid is aangescherpt om te voorkomen dat het virus zich door het hele ziekenhuis zou kunnen verspreiden.

Tot nu toe ondergingen hoestende of koortsige bezoekers van het ziekenhuis pas een test als zij in contact waren geweest met iemand die een vastgestelde besmetting heeft. Of als zij kortgeleden teruggekomen waren uit een verdacht gebied zoals Noord-Italië, China, Singapore, Zuid-Korea of Iran. Dat is de landelijke richtlijn van het RIVM. Die blijft ongewijzigd, laat een woordvoerder van het instituut weten.

Het ziekenhuis stuurt iedereen die een afspraak heeft op een van de poliklinieken vooraf een vragenlijst over de gezondheid. Bij verdachte klachten wordt dringend aangeraden om thuis te blijven en eerst telefonisch te overleggen.

Bij een patiënt die een week in het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem heeft gelegen, bleef het virus in eerste instantie onopgemerkt. Pas na overplaatsing naar het Erasmus MC in Rotterdam kwam de besmetting aan het licht.