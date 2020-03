Tanden bleken steeds populairder. Dit moet je weten!

Een betrouwbare manier om je tanden te laten bleken? Steeds meer Nederlanders zijn er naar op zoek, zo blijkt uit onderzoek van Marktdata.nl. We zoeken de afgelopen drie à vier jaar steeds vaker online naar het laten bleken van tanden en het laten plaatsen van facings. Wij hebben een aantal weetjes over tanden bleken op een rij gezet.

Zoekwoord tanden bleken

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat Nederlanders het meest op het zoekwoord ‘tanden bleken’ hebben gezocht in de afgelopen 12 maanden in de periode tussen februari 2019 en februari 2020. Er werd gemiddeld 27.100 keer gezocht per maand. Een belangrijke reden voor deze toename is de rol van sociale media. Steeds meer influencers en bekende artiesten laten hun tanden bleken en gaan samenwerkingen aan met webshops en klinieken die dergelijke behandelingen doen. Wat we online zien, heeft een impact op onze keuzes, zo ook op onze behoefte naar een zogenaamd stralend wit gebit. We kunnen hier spreken over een trend.

Zes procent waterstofperoxide

Tanden bleken is voor velen net iets toegankelijker en vaak ook een stuk goedkoper dan het laten plaatsen van facings. In Nederland kun je bij diverse klinieken en tandartspraktijken terecht om je tanden te laten bleken, maar je kan ook thuis bleken. Er ging lange tijd het fabeltje de ronde dat het bleken van je tanden niet goed is voor je tanden, en zelfs gevaarlijk voor je gezondheid. Dit kwam door de hoge concentratie waterstofperoxide. Tegenwoordig mogen bleekmiddelen waarmee tanden worden gebleekt, nog maar zes procent waterstofperoxide bevatten. Andere producten die niet via de tandarts worden verstrekt, dus via de drogisterij, online webshops, schoonheidsspecialiste of tandtechnisch laboratorium mogen maar 0.1 procent waterstofperoxide bevatten. Ondanks dit lagere percentage peroxide kun je hier nog steeds mooie resultaten mee behalen.

Thuis tanden bleken

Je hoeft niet naar een tandarts of een kliniek om je tanden te bleken, je kan ook prima thuis bleken. Er zijn verschillende tandenbleek sets online te verkrijgen. Tegenwoordig zijn er ook whitening producten voor thuisgebruik die uw tanden en tandvlees niet beschadigen en uw tanden een mooie witte tint bezorgen. Om zeker te zijn over de veiligheid van de producten is het raadzaam om te controleren of deze producten gecertificeerd zijn en voldoen aan de strenge Europese wet- en regelgeving. Mocht dit het geval zijn dan kunt u er van uit gaan dat deze producten veilig zijn voor gebruik en hoeft u tevens niet de deur uit.

Tandarts

Je kan er ook voor kiezen om naar een tandarts te gaan om je tanden te laten bleken. Er zijn een aantal merken van bleeksystemen op de markt die uitsluitend via de tandarts verkregen kunnen worden. In deze bleeksets zit 6 procent waterstofperoxide of 16 procent carbamideperoxide, wat vergelijkbaar is qua sterkte. De tandarts of mondhygiënist zal eerst je gebit beoordelen. Hij of zij zal vaststellen dat je tanden gezond en vrij van gaatjes zijn en je vullingen in orde. Tevens wordt er naar de kleur van je tanden gekeken. Door gebruik te maken van hogere waterstofperoxide gehaltes kunt u echter wel last van gevoelige tanden krijgen.

Wat kan je zelf doen?

Om witte tanden te krijgen en te behouden, is het belangrijk om goed je tanden te poetsen. Het gaat er niet per se om hoelang je je tanden poetst, maar eerder hoe goed. En twee keer per dag. Ten slotte zijn koffie en thee boosdoeners voor wittere tanden. Er zitten veel kleurstoffen in, die voor een gelige aanslag op je tanden kunnen zorgen. Door je koffie- en theegebruik wat te verminderen, verlaag je de kans op een gele aanslag.