Willeke Alberti zoekt haar songfestivaljurk uit 1994

Willeke Alberti is op zoek naar de zwarte fluwelen jurk die ze droeg toen ze in 1994 Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival. De oproep werd gedaan in het programma Volgspot op NPO Radio 5. Zong de zangeres destijds in Dublin het lied Waar is de zon?, nu is de vraag dus ‘waar is de jurk?’

Omdat die haar niet meer paste, gaf de zangeres de ruim 25 jaar oude jurk van ontwerper Paul Schulten na een optreden weg aan een goed doel. “Inmiddels ben ik weer heel veel kilootjes kwijt. En de jurk heeft toch flinke nostalgische waarde voor me.”

Bovendien wil de 75-jarige Alberti de jurk graag aan tijdens het Eurovisiesongfestival in Rotterdam in mei. Als oud-deelnemer is ze bij de finale in Ahoy aanwezig. “Ik weet niet wie de jurk toen heeft gekocht. Maar hij moet toch nog ergens hangen of in een koffer zitten.” De huidige eigenaar kan zich melden bij het management van de zangeres.