5 tips voor het afsluiten van een autoverzekering

In Nederland is het verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Naast dat er veel verschillende verzekeraars zijn, sta je ook voor moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden. Wat voor dekking past bij jou? Hoeveel eigen risico ga je betalen? Wil je nog een aanvullende verzekering? Met onderstaande 5 tips van zakelijke verzekeringsspecialist CHEAPP wordt de keuze voor een geschikte autoverzekering makkelijker.

1. Welke dekking sluit het beste aan op jouw situatie?

Bij het afsluiten van een autoverzekering heb je de keuze uit verschillende opties. Hierbij geldt dat het vaak lang niet altijd nodig is om je auto van een volledige dekking te voorzien. Een oude auto volledig verzekeren is bijvoorbeeld onnodig duur. Nederland kent drie verschillende vormen in het verzekeren van een auto, te weten:

WA (wettelijke aansprakelijkheid)

WA, oftewel wettelijke aansprakelijkheid is de minimale verzekering die een autobezitter moet afsluiten. Middels deze verzekering verzekert een automobilist zich tegen schade aan een ander voertuig. Deze verzekering kiest men vooral bij een auto van 10 jaar of ouder.

WA+ (beperkte casco)

Een WA+ (of beperkte casco) dekt de schade aan een ander voertuig, maar ook schade afkomstig van ‘buitenaf’. Schade van buitenaf? Hierbij kan worden gedacht aan steenslag en storm met bijvoorbeeld ruitschade als gevolg. Voor deze verzekeringsvorm wordt vaak gekozen bij auto’s van 6 tot 10 jaar.

Allrisk (volledige casco)

Ben je in het bezit van een auto die zes jaar of jonger is? Dan is het raadzaam de meest uitgebreide verzekering te nemen: allrisk. Deze verzekering vergoedt niet alleen schade aan een ander, maar ook schade aan je voertuig.

2. Welke premie wil je betalen?

De premie van je autoverzekering wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, zoals: dekking, leeftijd, postcode, autotype en aantal kilometers per jaar. Houd bij het afsluiten van een autoverzekering rekening met de volgende aspecten:

Jongeren maken statistisch gezien de meeste ongelukken. Daarom is deze doelgroep risicovol voor verzekeraars en kan het voorkomen dat zij een eigen risico of premietoeslag moeten betalen.

Daarnaast zijn er verzekeraars die een korting op je rijstijl hanteren. Dit wordt bepaald door gegevens die de automobilist met de verzekeraar deelt.

3. Vergelijk schadevrije jaren

Wanneer je een jaar geen schade claimt, stijgen jouw schadevrije jaren en stijg je op de bonus-malus-ladder. Je ontvangt dan een zogenoemde no-claimkorting. Claim je wel een schade, dan zak je met één of meer treden terug op de ladder en verliest je (een deel van) de korting. Het gevolg hiervan is een hogere premie. Het aantal treden dat je opbouwt bij geen schade en terugvalt in het geval van schade, kan per verzekeraar behoorlijk verschillen. Kijk in de polisvoorwaarden van de verschillende verzekeraars wat jouw terugval is.

4. Heb je accessoires die je wilt meeverzekeren?