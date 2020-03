Aantal vakantieboekingen loopt terug door corona

De Nederlandse reiswereld ziet het aantal boekingen teruglopen vanwege het coronavirus. “Nu is de schade nog niet zo groot, vooral ook omdat wij het jaar goed zijn begonnen, maar de onrust moet niet te lang duren”, zegt directeur Frank Oostdam van brancheorganisatie ANVR dinsdag.

“Bij de zakelijke reizen, congressen en cruises merken wij de invloed van corona zeker. Bij de vakantiereizen is dit minder. Mensen boeken hun reis toch vaak een aantal maanden vooruit en we weten niet hoe de situatie over een half jaar is”, aldus Oostdam. Het is volgens hem niet zo dat mensen massaal annuleren. Wel worden veel schoolexcursies naar bijvoorbeeld Noord-Italië geannuleerd. De ANVR vindt het spannend wat er gaat gebeuren met grote sportevenementen zoals de Olympische Spelen.

Volgens de directeur zijn mensen niet eens zo bang dat zij het virus oplopen, maar meer dat ze twee weken in quarantaine moeten blijven als ze ziek zijn geworden. “Dat je in een hotel zit en er niet uit kunt.”

Reisorganisaties krijgen nu vooral heel veel vragen van consumenten. “Kosteloos annuleren kan nog niet. Sommige organisaties bieden klanten die mogelijkheid wel of bieden een omboekgarantie aan. Maar dat schept juist onduidelijkheid voor de consument”, aldus Oostdam. Hij verwacht dat de onzekerheid nu snel zal afnemen. “We zitten op een kantelpunt. China was nog een ver van mijn bed show, maar toen kwamen er een hotel in Tenerife en de besmettingen in Noord-Italië. Doordat er nu mensen in Nederland ziek zijn, wordt de situatie misschien wat normaler.”

De ANVR hoopt niet dat er straks een inhaalslag aan boekingen gaat komen. “Als er heel veel vraag is, dan stijgen de prijzen. Het helpt dat we nu redelijk in een laagseizoen zitten.” Omgekeerd ondervinden al veel toeristische trekpleisters in Nederland de gevolgen van het virus. Op plekken zoals Giethoorn, Zaanstad of het outletcenter in Roermond komen plotseling geen Chinese toeristen meer.

Bovendien leven er in de reiswereld veel vragen. Daarom kwamen veel organisaties dinsdag samen in de Jaarbeurs in Utrecht. “Voor ons is dit ook een unieke situatie. Ons advies is om naar het ministerie van Buitenlandse Zaken te luisteren. Het is uiteindelijk aan de reisorganisatie om de reis te kunnen uitvoeren of niet.”