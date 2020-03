Advies: handhaaf vrijspraak ouders dode baby

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft geadviseerd de vrijspraak van de ouders van de Arnhemse baby Jairo in stand te laten. Het jongetje overleed in augustus 2010. Justitie vervolgde beide ouders, in de overtuiging dat zij verantwoordelijk waren voor de gewelddadige dood van het kind.

In hoger beroep sprak de rechter beiden vrij, omdat niet kon worden vastgesteld wie van de twee verantwoordelijk was voor de dood van het jongetje. Het Openbaar Ministerie was het niet met dat oordeel eens en legde de zaak in cassatie voor aan de Hoge Raad. De advocaat-generaal is van mening dat de vrijspraken door het hof voldoende zijn gemotiveerd en de toets der kritiek kunnen doorstaan.

De Hoge Raad doet naar verwachting uitspraak op 14 april. Als de raad het advies volgt, zijn de vrijspraken definitief.