CBS voorziet lagere energierekening

Nederlandse huishoudens zijn dit jaar waarschijnlijk minder kwijt aan energie dan in 2019. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dinsdag dat de gemiddelde jaarlijkse energierekening uitkomt op 1574 euro. Dat is bij hetzelfde verbruik 170 euro minder dan in januari 2019.

Het verschil is volgens de organisatie geheel toe te schrijven aan veranderingen van de energietarieven. Zo krijgen huishoudens meer geld terug via de heffingskorting (216 euro), zijn de leveringstarieven voor gas en elektriciteit omlaag gegaan en betalen huishoudens bij een gemiddeld gebruik afgerond 100 euro minder energiebelasting.