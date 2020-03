Crisisteam kabinet bespreekt verspreiding coronavirus

Het kabinet komt voor het eerst in crisissamenstelling bijeen om over de verspreiding van het nieuwe coronavirus te spreken. De bijeenkomst van de zogenoemde Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) vindt plaats op het ministerie van Justitie en Veiligheid, aan het einde van de ochtend. Het is niet uitgesloten dat het overleg tot nieuwe maatregelen leidt.

Qua status heeft de commissie iets weg van een ministerraad. De aanwezige bewindslieden beslissen bij meerderheid van stemmen over eventuele te nemen maatregelen. Van vrijwel alle ministeries schuiven één of meerdere ministers aan, onder wie premier Mark Rutte en minister voor Medische Zorg Bruno Bruins.

Ook de politie, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn aanwezig.