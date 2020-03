Kamer steunt plan voor versnelde woningbouw Almere

De Tweede Kamer steunt een plan om versneld 25.000 woningen bij Almere te bouwen. Ook moet er een nieuwe verbinding komen met Amsterdam. Een voorstel van D66 en CDA om dat te onderzoeken kreeg dinsdag in de Tweede Kamer een ruime meerderheid achter zich.

Het nieuwe stadsdeel moet de woningdruk in Amsterdam verlagen. De grond in de wijk Almere Pampus is al in handen van het Rijk. De miljarden voor de woningen en de verbinding moeten deels uit het investeringsfonds komen die het kabinet wil opzetten, aldus beide regeringspartijen.