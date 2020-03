Kamer wil minister van VROM weer terug

In het volgende kabinet moet weer een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) terugkeren. Dat wil de Tweede Kamer. Het Rijk moet op die manier weer meer invloed krijgen op deze onderwerpen.

Een motie hiertoe van PvdA’er Henk Nijboer en CDA’er Erik Ronnes kreeg dinsdag net een meerderheid achter zich. Ze willen niet langer dat volkshuisvesting ‘erbij wordt gedaan’ door een andere minister. Er is een enorm tekort aan huur- en koopwoningen. Met een minister van VROM kan het kabinet weer de regie in handen nemen, menen beide partijen.

Wonen valt momenteel onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. In verband met de afwezigheid van minister Kajsa Ollongren is Stientje van Veldhoven tijdelijk minister voor Milieu en Wonen. Er was tussen 1982 en 2010 een minister van VROM, daarvoor was er een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.