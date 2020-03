Kort geding tegen ministerie om ‘ongezonde’ 5G-netwerken

Een stichting sleept de overheid voor de rechter, in de hoop dat die opdracht geeft om de ontwikkeling van 5G-internet te stoppen. Stichting Stop5GNL zegt dat 5G-signalen gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen en dieren. Het kort geding tegen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dient op 21 april.

5G is de snellere opvolger van de huidige 3G- en 4G-netwerken. Providers willen de verbindingen in de komende tijd in gebruik nemen. 5G-signalen lopen onderweg minder vertraging op. Dat moet de weg vrijmaken voor zelfrijdende auto’s, slimme apparaten en voor virtual reality en augmented reality, waarbij virtuele beelden worden geplaatst in de echte omgeving.