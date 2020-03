Man uit Kerkwijk na negatieve influenzatest toch besmet

Een man uit Kerkwijk is besmet geraakt met het coronavirus. Hij ligt in strikte isolatie in het ziekenhuis in Den Bosch en maakt het naar omstandigheden goed, meldt de gemeente Zaltbommel waar Kerkwijk onder valt. De man had zich vrijdagavond met griepverschijnselen in het ziekenhuis gemeld en testte negatief op een influenza-test. Daardoor hoefde hij volgens de richtlijnen van het RIVM niet te worden onderzocht op het nieuwe coronavirus, aldus de gemeente.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch besloot echter alle opgenomen patiƫnten met luchtwegklachten voor de zekerheid op corona te testen. De man testte toen positief. De kamergenoten moeten ook worden getest en liggen ook in isolatie. De GGD Gelderland-Zuid is een contactonderzoek gestart.