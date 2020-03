ProRail start speciale corona-taskforce op

Voor het eerst sinds de Mexicaanse griep heeft ProRail een speciale taskforce opgestart om te bepalen wat er moet gebeuren bij een grote uitbraak van het coronavirus.

“Een van de doelen is om zoveel mogelijk treinverkeersleiders en incidentenbestrijders aan het werk te houden. Zonder hen zouden alle treinen stilstaan”, aldus een woordvoerder van de spoorbeheerder. “Als die allemaal de griep krijgen, dan hebben we een probleem. Daarom gaan individuele verkeersleidingsposten op slot als daar medewerkers ziek worden. Medewerkers die nog niet ziek zijn gaan vanaf een andere locatie werken.”

Deze aanpak werd ook gehanteerd tijdens de Mexicaanse griep in 2009. Volgens de woordvoerder zijn er op dit moment nog niet veel medewerkers ziek. “Maar het is belangrijk dat we goed voorbereid zijn”. ProRail houdt verder de voorschriften van het RIVM aan om te bekijken of iemand wel of niet thuis moet blijven.