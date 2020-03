Regelen uitvaart: zijn we ons voldoende bewust hiervan?

Ook al heeft zeventig procent van de Nederlanders een uitvaartverzekering, veel mensen laten een puinhoop achter als ze overlijden. Vaak zijn nabestaanden niet op de hoogte van de wensen van hun dierbare, maar weten ze ook niet of de overledene een uitvaartverzekering heeft. Zo kan het voorkomen dat er geld wordt betaald voor de uitvaart, terwijl het polisblad voor de verzekering ergens in huis ligt. Zonde van het geld. Zijn we ons wel voldoende bewust van wat we allemaal moeten regelen voor onze uitvaart en hoe belangrijk het is dat we communiceren met onze omgeving?

Begrafenisverzekering

Begrafenisverzekeringen zorgen ervoor dat alle uitgaven die bij een uitvaart komen kijken direct worden geregeld, zonder stress. Er komen vaak veel meer kosten bij een uitvaart kijken dan we denken. We staan er niet altijd bij stil dat als er geen verzekering of spaargeld is, de nabestaanden voor deze kosten moeten opdraaien. Een gemiddelde uitvaart kost al snel rond de 8000 euro.

Premie uitvaartverzekering afhankelijk van leeftijd

De premie van een uitvaartverzekering is sterk afhankelijk van de leeftijd. Voor precies dezelfde uitvaartverzekering betaalt iemand van 35 jaar een andere premie dan iemand van 47 jaar. Het premieverschil wordt steeds groter, naarmate iemand ouder is. Iemand van boven de zestig zal meer premie betalen dan iemand van twintig om uiteindelijk voldoende afgedragen te hebben. De meeste uitvaartverzekeraars werken met een maximale leeftijd. Dit betekent dat je vanaf een bepaalde leeftijd geen uitvaartverzekering meer kunt afsluiten. Doorgaans ligt deze grens tussen de 70 en 75 jaar. Als je op een veel latere leeftijd nog een uitvaartverzekering wilt afsluiten, is het goed om te kijken of zelf sparen niet voordeliger is.

Uitvaartverzekering vergelijken

Naast de premieverschillen door leeftijd kunnen de verschillen per uitvaartverzekering aanzienlijk groot zijn. Een uitvaartverzekering vergelijken is daarom raadzaam. Zo waren de prijsverschillen in 2019 een stuk hoger dan die in 2018. Daarbij is het altijd goed om in dergelijke gevallen te vergelijken, om te zien welke verzekering het beste bij jouw persoonlijke behoefte aansluit.

Voordelen uitvaartverzekering

Het hebben van een uitvaartverzekering kent een aantal voordelen. Je bent direct gedekt en kunt begunstigen selecteren die de uitbetaling ontvangen. Dit ontzorgt behoorlijk, omdat jouw nabestaanden in ieder geval hier niet meer over hoeven na te denken. De uitbetaling kan je meestal binnen drie tot zeven dagen verwachten, wanneer er aan de voorwaarden is voldaan. Afhankelijk van de verzekeraar kan je minimaal 3000 euro en maximaal 20.000 euro ontvangen. De premies zijn gebaseerd op je omstandigheden om zo voldoende dekking te geven.