Tennisbond verkocht persoonsgegevens leden en krijgt daarom boete

De Nederlandse tennisbond heeft de persoonsgegevens van honderdduizenden leden verkocht aan sponsoren. Die benaderden de tennissers vervolgens per post en telefoon. Daarom heeft de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) een boete van 525.000 euro gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens. De bond gaat in beroep.

De Autoriteit Persoonsgegevens, die voor de overheid controleert of organisaties zich houden aan de privacyregels, had in 2018 klachten over de KNLTB ontvangen. Een sponsor van de KNLTB kreeg dat jaar meer dan 300.000 adressen, geboortedata, telefoonnummers en e-mailadressen van leden. De andere sponsor ontving adressen van 50.000 leden. De leden zelf hadden hier geen toestemming voor gegeven, terwijl hun gegevens pas mogen worden gedeeld na toestemming.

De KNLTB zegt dat het sponsorgeld nodig heeft om “tennis voor iedereen toegankelijk en betaalbaar” te houden. Volgens de tennisbond leidt de boete ertoe dat sportbonden minder aantrekkelijk worden voor sponsoren, en dan kan “de ondersteuning van verenigingen in gevaar” komen.