Tumultueus verloop tweede procesdag tramaanslag Utrecht

De tweede dag van het strafproces tegen Gökmen T. is dinsdag opnieuw tumultueus verlopen. Nadat T. luidruchtig en provocerend reageerde op de slachtofferverklaring van een jonge vrouw die de tramaanslag in Utrecht van vorig jaar ternauwernood overleefde, liet de rechtbank hem net als maandag uit de rechtszaal verwijderen.

Utrechter T. (38) heeft bekend dat hij op 18 maart vorig jaar het vuur opende op omstanders in en bij een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Er vielen vier doden en meerdere gewonden. Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt de aanslag als een terreurdaad.

Dinsdag kregen slachtoffers en nabestaanden van de aanslag ruimte van de rechtbank om hun verhaal te doen. Tijdens de emotionele betogen van nabestaanden kreeg de Utrechter steeds een lachje op zijn gezicht, iets waarop een deel van hen hem ook aansprak. Reageren deed hij pas toen de jonge vrouw die de aanslag overleefde tegen hem zei: ‘Gökmen, je hebt me niet verslagen’. “Jammer, jammer”, galmde zijn stem door de rechtszaal. Het was de eerste keer dat hij sprak. Hij werd direct uit de zaal verwijderd.

De slachtoffers en nabestaanden vroegen de rechtbank vrijwel allemaal T. een levenslange gevangenisstraf op te leggen. “Deze idioot verdient de allerzwaarste straf die er is”, zei de zus van een doodgeschoten man die eerst nog kogels wist op te vangen met zijn laptoptas en aan de noodrem trok. Een vader die zijn 19-jarige dochter mist, zei dat T. “een kogel voor zichzelf had moeten bewaren”.

De slachtoffers beschreven de enorme paniek in de tram onder de passagiers en hoe ramen eruit geslagen werden om aan de schutter te ontkomen. Een toen 20-jarige studente keek in de tram recht in de loop van het pistool. Het wapen weigerde, waarop de schutter de jonge vrouw voor haar neerschoot. Daarna richtte hij het wapen opnieuw op haar en schoot haar in haar borst. “Mijn hart werd op een millimeter na geraakt.”

Een man die uit het raam van de tram sprong, had kort ervoor de loop tegen zijn achterhoofd gehad. Het wapen weigerde. “Je ging koelbloedig door met schieten. De angst en het geschreeuw gingen door merg en been. Ik dacht dat de hele stad bezeten was”, zei hij.

Donderdag gaat de zaak verder met de laatste slachtofferverklaringen. Aansluitend volgt de strafeis.