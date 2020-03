AVROTROS bevestigt: Grow is songfestivallied Jeangu

Grow is het nummer waarmee Jeangu Macrooy naar het Eurovisiesongfestival gaat. Dat heeft AVROTROS woensdag bevestigd. In plaats van Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door mocht nu Bart Arens in zijn NPO Radio 2-show Aan de Slag! met de primeur aan de haal.

“Het mag nu naar buiten”, zei Bart Arens. “Het is geen standaard couplet-refrein-couplet-refreinliedje. Het is echt een heel persoonlijk liedje”, zo leidde de dj het nummer in. Met Grow kiest Nederland voor een lied dat niet bepaald aan de eigenschappen van een standaard-songfestivalhit voldoet. Het gaat om een ingetogen ballade die zijn naam eer aandoet en langzaam maar zeker groeit naar een grotere finale met een gospelachtig slotkoor.

Het nummer van Jeangu kwam woensdagochtend voortijdig naar buiten door een vermoedelijke fout bij Apple Music. Daar kon de videoclip van het liedje al bekeken worden. Omdat de beelden matchten met de teasers die Jeangu en AVROTROS de afgelopen dagen publiceerden, kon al snel worden geconcludeerd dat het inderdaad om het nummer ging.

Dankzij de winst van Duncan Laurence vorig jaar in Tel Aviv is Jeangu al zeker van de finale. Deze vindt plaats op 16 mei in Rotterdam Ahoy.