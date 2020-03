Beatrixziekenhuis in Gorinchem weer open

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en de Lingepolikliniek in Leerdam gaan donderdag weer volledig open voor nieuwe patiënten en bezoekers. Dat meldt de verantwoordelijke Rivas Zorggroep. Er was uit voorzorg op beide locaties een opname- en bezoekersstop, wegens een met het nieuwe coronavirus besmette patiënt op de intensive care-afdeling.

De medewerkers die contact hadden met deze besmette patiënt zijn bekend en degenen met klachten zijn gecontroleerd. Tot nog toe zijn de testresultaten negatief, maar van een aantal medewerkers zijn de resultaten nog niet bekend.

Zorgverleners die klachten hebben, zijn niet aan het werk. “Het ziekenhuis is daarmee net zo veilig als elke andere plek in Nederland. Uiteraard blijft het ziekenhuis alert op corona”, aldus een bericht van de zorggroep.