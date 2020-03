Bookmakers nog niet onder de indruk van festivalsong Grow

Fans zijn op social media overwegend positief over Jeangu Macrooys songfestivalnummer Grow, maar de bookmakers hebben er minder vertrouwen in. De zanger steeg woensdag maar een klein beetje op de ranglijst van de wedkantoren na het verschijnen van het liedje. Volgens de bookmakers maakt IJsland op dit moment de meeste kans om te winnen.

Macrooy begon woensdagochtend op de negentiende plek van de lijst van 41 deelnemers en kroop in de loop van de dag naar de zestiende plaats. Zijn winkans steeg van 1 naar 2 procent. Duncan Laurence deed het een jaar geleden beter bij de wedkantoren. De songfestivalwinnaar van 2019 steeg kort na het verschijnen van het nummer Arcade van de zesde naar de derde plaats. In de weken in aanloop naar het Eurovisiesongfestival was Duncan topfavoriet van de bookmakers en voerde hij de lijst tot aan de grote finale aan.

Hoewel zijn songfestivalnummer eerder dan gepland te horen was, is Jeangu Macrooy vooral blij dat hij het nummer eindelijk met de wereld kon delen. “Ik ben blij dat het eindelijk de dag is waarop we het niet meer geheim hoeven houden”, zei hij in De Wereld Draait Door. De ingetogen ballad is zeer persoonlijk. “Vorig jaar had ik voor het eerst in mijn leven een periode dat ik het even niet wist en dat ik niet lekker in mijn vel zat.”

Het Eurovisiesongfestival wordt in mei gehouden in Rotterdam Ahoy.