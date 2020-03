Broederliefde weer geweerd van Bevrijdingsfestival

Een gepland optreden van de Rotterdamse rapformatie Broederliefde op het Bevrijdingsfestival in Zoetermeer is door de organisatie geschrapt. Het besluit werd genomen naar aanleiding van negatieve reacties op social media op de komst van de rappers.

Directeur Ruud Steggerda van Floravontuur Promotie Zoetermeer bevestigde het afzeggen van het voor 5 mei geplande optreden na berichtgeving van Omroep West.

Reden voor de commotie is een filmpje van bandlid Emms dat een paar jaar geleden opdook waarin hij tijdens een voetbalwedstrijd antisemitische leuzen scandeerde. Broederliefde was in 2017 een van de landelijke ambassadeurs van de vrijheid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en werd daarom toen van het programma geschrapt.

Steggerda benadrukt dat de rappers zelf wel goed en genoeg boetedoening hebben gedaan. “Op basis daarvan hebben ze in eerste instantie wel een plek gekregen en daar werd ook positief op gereageerd”, zegt hij. De groep zou volgens hem het besef van 75 jaar vrijheid goed hebben kunnen overdragen naar de doelgroep.