Eerste hond met corona in Hongkong

Hongkong heeft voor het eerst een besmetting met het coronavirus bij een hond vastgesteld. De kleine keeshond heeft het virus opgelopen van zijn baasje dat ziek is, aldus lokale media.

Volgens de autoriteiten in de stadstaat gaat het om het eerste geval van besmetting van mens op dier. Door ervaringen met het SARS-virus in 2003 denken deskundigen dat dieren ondanks besmetting niet ziek zullen worden en dat zij het virus niet kunnen overbrengen op mensen. Het getroffen dier wordt in quarantaine gehouden.