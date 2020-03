Elektrische auto gaat steeds vaker mee met vakantie

Voor het eerst gaan Nederlanders vaker op vakantie naar het buitenland met het vliegtuig dan met de auto, zo blijkt uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme. Het aantal vliegreizen nam in 2019 toe met 3 procent, terwijl het aantal autoreizen afnam met 3 procent. De elektrische auto is ongekend populair, met name de Tesla, en die gaat steeds vaker mee op reis.

Afgelopen jaar waren er 10,1 miljoen vliegvakanties, tegenover 10 miljoen vakanties met de auto. Met name vliegreizen naar plekken buiten Europa, zoals Bali en Florida, zijn populair. Volgens het onderzoek waren er vorig jaar 39,9 miljoen vakanties. 17,4 miljoen reizen gingen naar eigen land, vooral de Veluwe, de kust en Groningen, Friesland en Drenthe.

Gemiddeld drie keer per jaar op reis

In totaal waren er 22,4 miljoen buitenlandse bestemmingen, waarbij Duitsland met bijna 3,6 miljoen reizen het populairst is. Daarna volgen Frankrijk en Spanje (2,6 miljoen), gevolgd door België (1,7 miljoen) en Italië, met 1,3 miljoen vakanties. Italië blijft een favoriet land en je kan bijvoorbeeld een agriturisimo via Myitaly boeken. In totaal is 84 procent van de Nederlanders vorig jaar op vakantie gegaan. De gemiddelde Nederlander ging drie keer op reis.

Auto opladen in Italië

Ook al is er een lichte afname in autoreizen, ook dit jaar zullen weer veel mensen met de auto op reis gaan. Dit doen we dit steeds vaker met een elektrisch voertuig. Met 4.743 stuks betrof bijna 6,5 procent van de registraties in januari en februari een elektrische auto en dat is marginaal meer dan vorig jaar. Voordat je met je Tesla of andere elektrische auto naar het buitenland gaat, is het goed om te weten waar je je auto kunt opladen. Een EV opladen tijdens vakantie in Italië is bijvoorbeeld heel goed te doen. Er is een selectie van agriturismo’s waar je je elektrische auto kan opladen, zodat je maximaal kan genieten van een ontspannen vakantie in Italië.

Laadpas checken

Voordat je met vakantie gaat met je elektrische auto is het goed om te weten dat niet elke Nederlandse laadpas in het buitenland gebruikt kan worden. Vraag ruim van tevoren enkele laadpassen aan die werken met de laadpalen in het gebied waar je op reis gaat. Je kan steeds vaker als je een vakantie boekt filteren op locaties met oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s . Als je een accommodatie gaat reserveren, probeer dan ook meteen een laadpaal te reserveren. Zeker tijdens de vakanties kan het gebeuren dat er meer vraag dan aanbod aan laadpalen is.

Ten slotte is het handig om een app op je telefoon te installeren van een grote aanbieder van laadpalen in het gebied van je bestemming. Met zo’n app kan je zowel de locatie als ook de status van nabijgelegen laadpalen achterhalen. Voor sommige apps heb je soms wel de laadpas van de betreffende aanbieder nodig.