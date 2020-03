Jeangu Macrooy onthult songfestivallied in DWDD

Het nummer waarmee Jeangu Macrooy Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisiesongfestival in eigen land wordt woensdag onthuld. De Wereld Draait Door heeft opnieuw de primeur.

In de uitzending wordt in het bijzijn van Jeangu de videoclip vertoond. Donderdag is de 26-jarige soulzanger opnieuw te gast in DWDD, dan om het nummer voor het eerst live ten gehore te brengen. Er is tot nu toe weinig bekend over het liedje, de opvolger van het winnende Arcade van Duncan Laurence. Producer en componist Perquisite heeft het nummer gemaakt maar verdere details ontbreken nog.

In januari werd bekend dat de selectiecommissie van AVROTROS had gekozen voor Jeangu Macrooy. Volgens algemeen directeur Eric van Stade is zijn sound “internationaal onderscheidend”. “De song die hij instuurde was een schot in de roos. Het pakt je, intrigeert en gaat onder je huid zitten”, zo zei hij destijds.

Vanwege de Nederlandse winst vorig jaar is Jeangu al geplaatst voor de finale van het Eurovisiesongfestival. Die vindt plaats op 16 mei in Rotterdam Ahoy.